Seduta mattutina per la Sampdoria. Alle 17 blucerchiati di nuovo in campo

La squadra di Marco Giampaolo ha svolto una seduta mattutina alle ore 10:00. Dopo il pareggio di ieri con il Parma, i blucerchiati scenderanno nuovamente in campo alle 17:00 per affrontare il Bienno, squadra di Promozione Lombarda. Tanto pubblico presente per seguire l’allenamento.

Foto: Twitter Sampdoria