Secondo tampone negativo, da domani Mihajlovic torna con la squadra

Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha da poco diramato la notizia che Sinisa Mihajlovic, a seguito della negatività del secondo tampone, da domani tornerà ad allenare la propria squadra in prima persona. Di seguito il comunicato degli emiliani:

Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra.

Mihajlovic da domani di nuovo con la squadra 💪💪💪 Il comunicato:https://t.co/x6sN1SkX8g pic.twitter.com/Rqy3IVzsFR — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 7, 2020

Foto: Twitter Bologna.