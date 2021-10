Simeone, un’altra tripletta contro Sarri

È in corso Verona-Lazio, gara valida per la nona giornata di Serie A. Attualmente gli scaligeri sono in vantaggio per 3-1 in virtù della tripletta realizzata da Giovanni Simone. Curioso il fatto che il Cholito il suo primo tris lo realizzò il 19 aprile 2018 sempre contro Sarri, Reina e Hysaj. All’epoca l’argentino giocava con la maglia della Fiorentina, mentre gli avversari con quella del Napoli. La partita, andata in scena allo stadio Franchi, terminò 3-0 in favore della Viola e sancì una svolta nella corsa scudetto tra i partenopei e la Juventus.

Foto: Sito Verona