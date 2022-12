Sebastien Haller sta bene. Il giocatore potrà tornare in campo a gennaio dopo il tumore

Sebastien Haller potrebbe tornare in campo presto. Come riporta la Bild, l’attaccante 28enne del Borussia Dortmund, dopo essersi sottoposto alla seconda operazione per il tumore ai testicoli lo scorso 25 novembre, inizia il recupero. Potrebbe tornare in campo già a gennaio. Ottima notizia per il calciatore che di fatto potrebbe essere un nuovo acquisto per il Borussia Dortmund, visto che a causa della malattia, non è mai sceso in campo.

Foto: sito Borussia Dortmund