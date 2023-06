Sebastiano, Salvatore e Pio Esposito: tre fratelli per una domenica senza precedenti

Pensiamo che sia una storia senza precedenti. I fratelli Esposito tutti in campo, contemporaneamente, per una domenica straordinaria ricca di adrenalina e che potrebbe essere indimenticabile. Alle 20,30 toccherà a Sebastiano, l’attacccante classe 2002 del Bari di proprietà dell’Inter: basta un pareggio contro il Cagliari per conquistare la promozione in Serie A. Alle 20,45 Salvatore, centrocampista classe 2000, guiderà lo Spezia a Reggio Emilia nello spareggio contro il Verona che vale la salvezza in Serie A. Entrambi avranno probabilmente il tempo di mettersi comodi davanti alla tv: alle 23 Francesco Pio, attaccante classe 2005, sarà protagonista nella finale del Mondiale Under 20, l’Italia sfiderà l’Uruguay per coronare un sogno. A casa Esposito una domenica speciale che potrebbe diventare indimenticabile.