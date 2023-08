Sebastiano Esposito-Verona, altre conferme 10 giorni dopo

Sebastiano Esposito può lasciare l’Inter per andare a giocare con una certa continuità. Lo scorso 25 luglio vi avevamo anticipato l’irruzione a sorpresa del Verona per il prestito, la trattativa sta andando avanti con buone possibilità di attivare a un accordo. Sebastiano Esposito nella scorsa stagione ha giocato a Bari dopo la parentesi con l’Anderlecht. Su Folorunsho il Verona deve pagare il prestito al Napoli, in corsa resta sempre l’Empoli.

Foto: Esposito Instagram