Sebastiano Esposito, svolta Anderlecht per crescere ancora

Sebastiano Esposito avrà una nuova opportunità: dopo l’esperienza con il Basilea, l’attaccante classe 2002 (compirà 20 anni tra meno di una settimana) ripartirà dall’Anderlecht. Ci sono gli accordi per il prestito, l’Inter terrà sempre un minimo controllo del cartellino in modo da avere sempre l’ultima parola. L’Empoli, più volte accostato a Sebastiano, non era evidentemente una pista calda. Ora il Belgio lo aspetta.

Foto: Twitter Inter