Sebastiano Esposito: “Lukaku è carico. Obiettivo? Tornare all’Inter”

Sebastiano Esposito è pronto per una nuova avventura all’Anderlecht. L’attaccante ex Basilea ha lasciato il CONI in queste ore dopo aver compiuto alcune formalità burocratiche ed all’uscita ha rilasciato delle dichiarazioni ai presenti: “L’Anderlecht? Vediamo, è ancora presto: mancano ancora delle cose. Sono sempre pronto a divertirmi, il calcio è questo. L’incontro con Lukaku al CONI? Sono stato sorpreso, non pensavo di incontrarlo. Abbiamo parlato una mezzora e l’ho sentito molto carico. Cosa mi ha lasciato l’esperienza a Basilea? Sono cresciuto, mi sento più maturo anche se l’età è dalla mia parte. Non volevo aspettare, volevo solo giocare in qualsiasi paese. Avrei preferito in Italia, ma le offerte sono queste e io faccio le mie valutazioni. Penso di essere coraggioso, l’obiettivo è sicuramente quello di tornare all’Inter”.

Foto: Twitter Inter