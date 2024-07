Sebastiano Esposito-Empoli si sblocca venti giorni dopo. E per la porta avanza Paes

Lo scorso 25 giugno vi avevamo dato la firma imminente di Sebastiano Esposito all’Empoli in prestito dall’Inter. Si sono inseriti altri club, ma l’Empoli ha mantenuto la pole e nei prossimi giorni sono attesi gli accordi definitivi. Per la porta i toscani hanno scelto Marteen Paes, portiere olandese classe di proprietà del Dallas. Anche in questo caso ci sono gli accordi con l’entourage del classe 1998, adesso mancano soltanto gli ultimi dettagli con il club proprietario del cartellino.

Foto: Instagram Esposito