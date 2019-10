Sebastiano Esposito e quella volata da predestinato

L’ennesima conferma di essere un predestinato. Classe 2002, l’esordio in Champions League e subito un lampo di classe: nella volata di Sebastiano Esposito contro il Dortmund, che ha consentito all’Inter di andare dal dischetto (rigore poi fallito da Lautaro Martinez) c’è tutto il talento di un ragazzo che ha bruciato tutte le tappe e che sta ribadendo il suo status di potenziale stella del calcio italiano, e non solo. Con i complimenti bisognerebbe sempre andarci piano, ma nel caso specifico è impossibile non memorizzare quanto fatto da Esposito, dopo i colpi da urlo già durante questa estate, ulteriore certificazione non soltanto di un talento innato ma anche di una spiccata personalità. L’Inter e Conte lo avevano fermato prima della partenza per il Mondiale Under 17, ma allo stesso tempo hanno avuto conferme su un 17enne che non sembra tale.

Foto: Twitter ufficiale Inter