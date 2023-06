Sebastiani: “Ci sono regole che non condivido in questa categoria ma facendone parte le devi accettare”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato al “Catanista” riguardante la prossima composizione dei gironi di Serie C. Ecco le sue parole: “Il girone C è importante e il Pescara dovrebbe farne parte. Il criterio è sempre lo stesso. L’obiettivo sarà certamente quello di fare un campionato importante. Ci sono regole che non condivido in questa categoria ma facendone parte le devi accettare”.

Foto: SEBASTIANI-rete-8