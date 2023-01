L’annuncio di Rode: “Mi ritirerò nel 2024, dovrei cadere in una fonte di giovinezza per continuare”

Sebastian Rode, capitano e bandiera dell’ Eintracht Francoforte, segnato da diversi infortuni negli ultimi anni – ha deciso di dire addio al calcio giocato quando gli scadrà il contratto con il club tedesco, ovvero nel giugno del 2024. Queste sono le parole annunciate dal 32enne ai microfoni di SportBild: “Nel calcio non si sa mai, ma il mio piano è questo. Dovrei cadere in una fonte della giovinezza per continuare. Cosa farò? Mi prenderò una pausa, mi allontanerò dal calcio e cercherò di godermi un pò di tempo libero con i miei figli. Il direttore sportivo mi ha chiesto se immagino di fare qualcosa all’Eintracht in futuro. Nulla di concreto, ma gli ho risposto si”.

Foto: Profilo Twitter Sebastian Rode