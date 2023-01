Haller finalmente in gruppo: “Ho vissuto momenti durissimi. Il mio solo pensiero è quello di poter scendere in campo davanti al Muro Giallo”

Sebastien Haller, attaccante classe 1994, ha fatto rientro in gruppo tra le fila Borussia Dortmund. Il calciatore è fermo ai box ormai dall’estate – a causa di un tumore al testicolo che l’ha costretto a una doppia operazione chirurgica. Haller ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali del club tedesco: “Ora finalmente posso vedere che quanto fatto negli ultimi sei mesi è servito a qualcosa. Ho vissuto momenti durissimi, specialmente quando in ospedale incrociavo chi in quel momento stava molto meglio di me. Aiuta molto credere che riuscirai a migliorare anche tu, ho parlato con persone che avevano la mia stessa malattia. Ognuno con i suoi problemi e sintomi, ma ci siamo potuti scambiare preziosi consigli. Fin dal primo giorno ho avuto in mente solo il pensiero di giocare e di poter scendere in campo davanti al Muro Giallo. Quello è il motivo per cui chiunque vuole giocare qui e, quando sarà possibile, voglio farmi trovare pronto”.

Foto: Instagram Haller