SEBASTIAN CACERES, GARRA E GRINTA. PRONTO PER LA SERIE A

In Serie A potrebbe essere pronto a sbarcare un difensore che sta facendo ottime cose in Uruguay e che è seguioto da diversi club del Bel Paese. Parliamo di Sebastian Caceres, classe 1999, seguito dal Torino, che starebbe accelerando per averlo a gennaio, dopo il grave infortunio a Schuurs, ma anche la Fiorentina non ha perso di vista questo ragazzo, tutto fisico, garra, grinta, che è pronto èer la massima serie. Lo dimostrano le ultime gare disputate, tra cui una in Nazionale, dove con il suo Uruguay ha palesemente cancellato dal campo Leo Messi, nel successo per 2-0 della Celeste alla Bombonera, nelle gare di qualificazioni ai Mondiali.

Originario di Montevideo, un metro e 80 di altezza, Caceres è un piede destro naturale. E’ un difensore centrale molto fisico, arcigno in marcatura, ha buone doti nello stacco aereo, e mostra capacità anche nell’impostare l’azione. Insomma un tipico difensore moderno.

Nato a Montevideo, Caceres è cresciuto nel settore giovanile del Liverpool de Montevideo, con cui ha esordito in prima squadra il 26 agosto 2017 in occasione del match di campionato perso 2-1 contro il Peñarol. Dopo diverse gare in cui si è messo in mostra, il 15 gennaio 2020 si trasferisce in Messino, all’América per 2.3 milioni di euro, una cifra comunque importante per il campionato uruguayano.

E’ subito leader della compagine dell’America , e a 20 anni ne diventa assoluto titolare, tanto da festeggiare già le 100 presenze nel club, lo scorso novembre.

Qualche settimana fa ha vinto anche il torneo di apertura del campionato Messicano.

Con calma, Caceres si è preso anche la titolarità della maglia della Nazionale dell’Uruguay, con cui vanta 9 presenze. Con Bielsa ct (da maggio), una partita a giugno, poi 6 di fila in autunno nell’arco di 3 mesi. L’ultima il 22 novembre, subito dopo l’Argentina. Un’altra vittoria: contro la Bolivia.

La sua valutazione è di circa 3.5 milioni di euro, non una cifra clamorosa, quindi in tanti club potranno provare un affondo già da gennaio. Ma non solo in Serie A, anche in Premier hanno messo gli occhi su di lui, un difensore che certamente potrà dire la sua e potrà cercare e migliorarsi in massima serie.

