Scurto: “Avremmo meritato di vincere, peccato non aver concretizzato. Faccio i complimenti ai ragazzi”

Giuseppe Scurto allenatore del Torino Primavera, nell’immediato post gara di Fiorentina-Torino, ha commentato la sfida ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole: “Credo che avremmo meritato di vincere perché abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo creato delle occasioni importanti. Non siamo riusciti a concretizzare delle occasioni importanti. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un percorso importante. Abbiamo eliminato la Lazio in semifinale e l’Inter ai quarti. Avremmo meritato, così come la Fiorentina che ha fatto una buona partita, di vincere la coppa. Anche stasera i nostri ragazzi hanno creato delle buone occasioni”.