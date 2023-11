Scuffet: “La concorrenza aiuta a crescere. Ringrazio Ranieri per l’opportunità”

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna, soffermandosi su questa “rinascita” in Sardegna, dopo anni ai margini.

Queste le sue parole: “Avevo il desiderio di provare nuove sfide. Venire qui è stato per me un passo avanti, un’opportunità da cogliere. Mi è subito piaciuta l’idea di venire a Cagliari. Ho parlato con il direttore sportivo Bonato, che avevo già avuto a Udine. Il presidente non parla mai di cose di campo, lui sceglie i collaboratori e rispetta il loro ruolo.La competizione interna? Tutti lo siamo, bisogna imparare a conviverci. Nel calcio moderno, titolare o no è relativo. Non c’è più una distinzione netta tra titolari e riserve. Siamo tutti partecipi e in modo positivo sotto esame. Giusto che ci sia concorrenza, diventa uno stimolo per dare qualcosa in più e centrare gli obiettivi. Ringrazio Ranieri per l’opportunità”.

Foto: sito Cagliari