Scudetto nel derby: sarebbe una prima volta. C’è solo un precedente, ma andò male all’Inter

Domani si gioca il derby di Milano, la stracittadina che può decidere lo scudetto. Se l’Inter dovesse battere il Milan sarebbe campione d’Italia per la 20a volta. Non è mai accaduto, fino a domani, che il derby potesse dare matematicamente lo scudetto a una delle due contendenti. Un unico precedente c’è stato, un po’ come lo scenario di domani, ma andò male per l’Inter.

Era il 4 maggio 2008 e l’Inter di Mancini, vincendo in casa del Milan, si sarebbe laureata campione d’Italia per la 16esima volta nella sua storia. I rossoneri però, a caccia di punti per un piazzamento in Champions, si imposero 2-1 (gol di Filippo Inzaghi e Kakà) e riuscirono così a rinviare così la festa dei cugini che poi festeggiarono la settimana successiva.

Questo è stato l’unico precedente dove un derby dava punti per l’aritmetica certezza del tricolore di una delle due. Domani ci sarà lo stesso identico scenario, si gioca in casa del Milan e l’Inter deve per forza vincere se vuole festeggiare il tricolore nella stracittadina, che, in una stagione da record, darebbe l’ennesimo primato alla squadra di Simone Inzaghi.

Foto: twitter Azzurri