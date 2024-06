Scozia-Ungheria, paura per Varga: il centravanti rimane a terra dopo un duro scontro

Paura durante Scozia-Ungheria per le condizioni di Barnabás Varga L’attaccante ungherese crolla a terra in area in occasione di un calcio piazzato battuto da Szoboszlai.

Resta da chiarire la dinamica: dalle prime immagini, infatti, non sembra esserci un contatto fra Varga e il portiere avversario Gunn, uscito in maniera scomposta travolgendo un suo compagno di squadra.

Varga è rimasto a terra dopo aver tentato di spizzare il pallone. Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno portato fuori in barella tra gli applausi dello stadio, mentre alcuni compagni sono scoppiati in lacrime.

Foto: Instagram Varga