Scozia, l’allenatore degli Hearts rinuncia allo stipendio per aiutare i dipendenti del club

Bel gesto di Daniel Stendel, allenatore degli Hearts, squadra che milita nel massimo campionato scozzese. Infatti, il tecnico ha deciso di rinunciare al suo ingaggio da qui a fine stagione per aiutare il club a pagare lo stipendio ai dipendenti. La sua scelta è stata annunciata dal suo agente, Timo Rodewald che, all’Edinburg Evening News ha dichiarato: “Daniel è felice di rinunciare al proprio stipendio perché sia usato per pagare le persone che hanno più bisogno di lui di quei soldi. Alcuni dei ragazzi che si è portato qui avevano già accettato una riduzione della paga per seguirlo e ora Daniel vuole prendersi cura di loro. Se la proprietà può coprire spese e assicurazioni, il resto del suo ingaggio può andare agli altri.”

Foto: Bazz.com