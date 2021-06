Scozia, Gilmour positivo al Covid. Giocatore messo in isolamento

Nuovo caso di positività al Covid in questo Europeo. Si tratta di Billy Gilmour, centrocampista della Scozia e scelto come star of the match contro l’Inghilterra. Il giovane centrocampista del Chelsea e della Nazionale è stato posto in isolamento per 10 giorni e si perderà quindi la partita di domani contro la Croazia a Hampden Park. L’annuncio è stato dato dalla stessa federazione scozzese.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.

Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 21, 2021