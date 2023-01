Ufficiale: Scott Parker è il nuovo allenatore del Brugge

Come reso noto dal Brugge, il tecnico inglese Scott Parker sarà il successore di Hoefkens per guidare la panchina del club belga. Il neo-allenatore ha collezionato come ultima esperienza il Bournemouth in Premier League. Scott si è presentato ieri in conferenza stampa: “Per me è una grande sfida, dopo una vita intera lascio il Regno Unito ma sento che è la scelta giusta. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Sito Ufficiale Brugge