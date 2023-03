Scorribande dei tifosi Eintracht in centro a Napoli: momenti di tensione

Almeno 450-500 tifosi dell’Eintracht sono arrivati a Napoli, pur sprovvisti di biglietto. E da stamane ci sono scorribande nelle vie del centro con momenti di grande tensione e forze dell’ordine allertate. Si temono contatti visto che la situazione può sfuggire al controllo. Nelle ultime ore i tifosi dell’Eintracht si sono appostati in pieno centro, sono ore complicate. Tra l’altro la partita di stasera non verrà tramessa sugli schermi dell’albergo che ospita i fans tedeschi, un motivo in più che desta preoccupazione e allarme visto che – ripetiamo – non sono in possesso di biglietti per entrare allo stadio “Maradona”.

Foto: Eintracht Instagram