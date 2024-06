Scopriamo Runjaic, la scelta tedesca della famiglia Pozzo

L’Udinese affiderà la panchina a Kosta Runjaic, 53 anni compiuti pochi giorni fa, che ha maturato diverse esperienze. Non particolarmente fortunate in Germania, prima di approdare in Polonia al Pogon Stettino dove riesce a lasciare il segno conquistando il terzo posto. Una visibilità che gli permette di ottenere la ribalta al Legia Varsavia reduce da una stagione disastrosa e in piena crisi d’identità. Runjaic vince la coppa nazionale e conquista il secondo posto. Concede il bis con un terzo posto, la conquista della Supercoppa di Polonia e buonissime interpretazioni in Conference League. La sua specialità è la difesa a tre, nel rispetto della recente tradizione che ha coinvolto gli allenatori protagonisti in casa Udinese. Sa come lavorare e intervenire sui giovani talenti, trasmette una mentalità offensiva e cercherà di dimostrarla in Friuli dopo una stagione molto difficile e sofferta.

Foto: sito Udinese