Scopriamo McKennie, il centrocampista scelto dalla Juventus

La Juve cerca un centrocampista e, come riportato dalla Germania, Weston McKennie dello Schalke 04 è finito proprio nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione. Nato nel 1998 a Little Elm, a Delton in Texas, arriva in Germania all’età di sei anni dove vive con la famiglia a Kaiserslautern, dove il papà prestava servizio militare nella base aerea li vicino. Lo statunitense andrà a rinforzare la mediana di Andrea Pirlo alla Juventus. Nazionale statunitense (ha già esordito in prima squadra), cresce calcisticamente nel settore giovanile del Dallas all’età di 11 anni e nel 2016 passa allo Shalke 04 in Germania dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con la franchigia della Mls rifiutando anche una borsa di studio dalla Virginia University. Cresciuto con il mito della NFL, negli Stetes McKennie sceglie senza ombra di dubbio il soccer arrivando ad essere uno dei centrocampisti più talentuosi della Bundesliga. In Germania ha giocato da centrocampista centrale, all’occorrenza trequartista. Ma non disdegna anche di giocare sulla mediana davanti la difesa, un centrocampista tutto fare. Corsa e prestanza fisica sono il suo marchio di fabbrica, non disdegna il gol arrivando a segnare 5 reti con la maglia dello Shalke in 100 presenze. All’attivo è uno dei pochi giovani che può vantare di avere oltre 5000 minuti in Bundes. Dopo il Texas, la Germania, adesso è il turno dell’Italia, a Torino. Sponda bianconera.

Foto: twitter Shalke