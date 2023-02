Scopriamo Friburgo e Real Sociedad, le avversarie di Juve e Roma

Quest’oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Due le squadre italiane in corsa per assicurarsi il titolo: Juventus e Roma. Le due formazioni hanno dovuto superare lo spareggio per arrivare fin qui, i bianconeri di Allegri sono “retrocessi” nella seconda competizione europea in seguito al terzo posto nel Girone H di Champions League alle spalle di Benfica e PSG. I giallorossi di Mourinho, invece, hanno chiuso al secondo posto del Girone C di Europa League alle spalle del Real Betis. Entrambe le compagini non erano teste di serie all’urna, motivo per il quale affronteranno il primo dei due scontri tra le mura amiche. Prima di scoprire le prossime avversarie facciamo un passo indietro, la Juventus ha avuto la meglio sul Nantes con la tripletta siglata da Di Maria: decisiva per il passaggio del turno avvenuto ieri. La Roma ha ribaltato la sconfitta di misura subita in Austria dal Salisburgo, all’Olimpico è bastato il 2-0 trovato nella seconda parte della prima frazione (33′ Belotti e 40′ Dybala) per avere la meglio e andare avanti.

La Vecchia Signora trova il Friburgo, evitando i pericoli proveniente da Inghilterra (Arsenal) e Spagna (Real Betis e Real Socied). Un sorteggio che, però, sarebbe potuto andare meglio qualora la compagine di Allegri avesse pescato una tra Union Saint-Gilloise e Ferencváros. La formazione tedesca giunge a questo punto della competizione da imbattuta, chiuso il percorso nel Girone G con 14 punti: quattro vittorie e due pareggi. Primo posto nel gruppo, seguiti – ironia della sorte – dai recenti avversari dei bianconeri (il Nantes). Degno di nota proprio il largo successo che il Friburgo ha ottenuto sulla formazione francese in trasferta, un netto 0-4. In campionato la formazione guidata da Christian Streich è al quarto posto con 40 punti in 21 partite. Appena tre i punti di ritardo da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino. A guidare la squadra dell’omonima città c’è l’italiano Vincenzo Grifo, attaccante esterno nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore. Il ventinovenne italo-tedesco è capocannoniere con tredici reti (due in Europa League). In Bundesliga è terzo nella classifica dei migliori marcatori, con appena due reti di distanza da Fullkrug del Werder Brema.

Anche la Roma è riuscita ad evitare la squadra più ostica di questo turno (l’Arsenal), ma dovrà superare uno dei due ostacoli spagnoli: la Real Sociedad. Il club basco è un avversario difficile e di tutto rispetto, pericolosi soprattutto in casa dove potranno contare sul calore del tifo dell’Anoeta. Cammino importante in Europa League per i biancoblù di Imanol Alguacil: cinque vittorie e una sola sconfitta. Un primo posto nel Gruppo E con 15 punti, terminando al primo posto davanti al Manchester United di ten Hag per via degli scontri diretti a favore. Storicamente la formazione di San Sebastián è arcigna, sarà difficile per i giallorossi di Mourinho scardinare la retroguardia che ha subito appena due reti nella fase a gironi della competizione. Poche reti subite anche in Liga (22 in altrettante partite). In campionato sono al terzo posto con 43 punti, dimostrandosi – ancora una volta- un collettivo molto forte ma ricco di individualità interessanti come: Sorloth, Kubo, Oyarzabal, David Silva, Zubimendi e Le Normand.

Foto: Twitter ufficiale Europa League