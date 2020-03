Scontro fra Eyraud e Aulas, il presidente dell’OL: “Gli farò causa per diffamazione”

Continuano le polemiche in Francia dopo che il presidente del’Olympique Lione, il vulcanico Jean-Michel Aulas, aveva esposto la sua idea di annullare la stagione in corso e riprendere la classifica della scorsa stagione per decidere chi si qualificherà alle Coppe Europee il prossimo anno. Domenica era anche arriva una risposta da parte del presidente dell’Olympique Marsiglia, attualmente secondo, Jacques-Henri Eyraud, che ha definito Aulas un “Lider maximo, pronto ad attaccarsi ai danni provocati da un virus devastante per nascondere la difficile stagione del suo club. Vuole Lavarsi bene le mani con una lozione che distrugge i risultati sportivi e cancella la verità dal campo. L’idea stessa di utilizzare questo problema collettivo per guadagno personale è indecente. Quando il Coronavirus si sarà fernato, Jean-Michel Aulas vedrà l’oscenità della sua proposta opportunista e tornerà rapidamente ai valori che lo rendono un grande leader del calcio.” Ieri sera, l’ennesima risposta di Aulas a RMC: “I miei avvocati faranno causa per diffamazione. È diffamatorio. Ho più interesse di altri che la stagione finisca. Chi mi ha attaccato ha suggerito che non ero interessato all’interesse pubblico, il che non è vero.”