Scontro Conte-Tuchel, la Football Association apre un procedimento disciplinare

Pomeriggio rovente a Stamford Bridge per Antonio Conte e Thomas Tuchel. Una tensione nata per l’esultanza sfrenata del tecnico degli Spurs al gol del pareggio di Hojberg e che si è protratta per tutto il secondo tempo, fino alla stretta di mano al fischio finale che ha portato ad un incandescente faccia a faccia con tanto di doppia espulsione per i due tecnici. Scontro che ha portato la Football Association a scendere in campo. Infatti, i due allenatori di Tottenham e Chelsea sono infatti accusati di: “Comportamento appropriato e di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Si rileva che il comportamento dei due tecnici è stato inappropriato al termine dell’incontro. Tuchel e Conte hanno fino a giovedì 18 agosto per le rispettive deposizioni”, si legge nella nota della Federazione inglese che ha aperto un procedimento disciplinare.

Foto: sito ufficiale Tottenham