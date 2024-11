Scontri tra ultras di Torino e Juventus alla vigilia del derby, un arresto e diversi identificati

Nella notte precedente il derby all’Allianz Stadium, ultras di Torino e Juventus si sono scontrati in una violenta rissa. Gli incidenti tra le due tifoserie sono scoppiati nei pressi della Gran Madre, una zona centrale e vivace della città, particolarmente affollata in questi giorni per l’arrivo delle ATP Finals, che stanno attirando tifosi e turisti. I gruppi di sostenitori, come già avvenuto negli anni passati nella vicina piazza Vittorio Veneto prima del derby, si sono radunati e sono venuti alle mani, circa un centinaio di persone armate di bastoni e cinghie, tutti vestiti di nero. La polizia, intervenuta sul posto, ha identificato una decina di partecipanti e ha effettuato un arresto.