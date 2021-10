Scontri tra tifoserie, Saint’Etienne-Angers posticipata di un’ora

Scontri tra le tifoserie nella gara tra Sant’Etienne-Angers, in Ligue1. La gara, prevista alle 21, è stata sospesa per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi ospiti, con la risposta di quelli dell’Angers. A riportarlo L’Equipe che ha anche scritto come la polizia sia entrata in campo, sparando dei lacrimogeni.

Le squadre non sono quindi entrate in campo. Solo dopo diversi minuti, la situazione si è rocomposta e la gara dovrebbe riprendere per le 22.

Foto: Logo Ligue 1