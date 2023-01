Dopo i tre romanisti è stato scarcerato anche l’ ultrà napoletano, arrestato per gli scontri avvenuti domenica lungo la A1. Dopo le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, è stato deciso di non convalidare l’arresto – in seguito alla deposizione di un video da parte dell’avvocato, acquisito e visionato dal giudice, che ha ordinato l’immediata libertà.

Foto: Instagram Serie A