Scontri nella notte a Roma: feriti nove tifosi della Real Sociedad

Scontri tra tifosi della Lazio e della Real Sociedad. Sono nove i feriti per via di alcune coltellate, una persona si trova in ospedale in prognosi riservata e altri due sono ricoverati con 30 e 10 giorni di prognosi. Secondo quanto riportato dal dall’Ansa, infatti, nella serata della vigilia del match un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli si trovava in un locale al centro di Roma, in via Leonina. Ed è proprio lì che circa 80 persone, presumibilmente del tifo biancoceleste, hanno aggredito i supporters della Real Sociedad. Alcuni aggressori sono stati identificati, mentre alti sono scappati all’arrivo della polizia. Rimangono in corso le indagini.

FOTO: Twitter Serie A