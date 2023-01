Scontri sull’ A1: arrestato il primo tifoso per rissa aggravata

Dopo gli scontri avvenuti ieri tra i tifosi del Napoli e quelli giallorossi sull’autostrada A1 è giunta la notizia del primo arresto. Si tratta di Martino di Tosto, tifoso romanista, il quale si è presentato ieri in ospedale per farsi medicare la ferita provocata da un’arma da taglio. Martedì è prevista la direttissima per il tifoso, che già nel 2013 era stato protagonista di incidenti nel corso della sfida contro l’Hellas Verona. Di Tosto dovrà rispondere di rissa aggravata. La Polizia inoltre ha provveduto ad individuare quasi 200 tifosi (di cui oltre 100 napoletani) – ed hanno filmato decina di targhe di auto e minivan presenti sul posto. Sarà più difficile invece, identificare le persone coinvolte negli scontri, perchè i tifosi hanno agito incappucciati e vestiti di abiti di color nero.

Foto: tifosi roma foto twitter roma