Scontri nella notte sui Navigli tra ultras di Milan e PSG: accoltellato un francese

Si sono registrati nella notte degli scontri tra i sostenitori del Milan e del PSG, il tutto si sarebbe svolto sui Navigli. Secondo le prime ricostruzioni del mattino, circa 50 tifosi rossoneri armati di caschi e fumogeni avrebbero attaccato i sostenitori parigini poco dopo la mezzanotte. Lo scontro avrebbe coinvolto anche i locali vicini, dal momento che sono stati distrutti anche tavoli e sedie nel momento dell’avvenuto contatto tra le due tifoserie, oltre a bicchieri e bottiglie in frantumi. Tra i feriti più gravi ci sarebbe un tifoso francese, accoltellato alla gamba e trasportato in codice rosso in ospedale. Scontri anche tra la polizia e i sostenitori del PSG, da cui due poliziotti sono usciti feriti: uno alla gamba e uno al labbro.

Foto: el pais