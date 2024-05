Scontri in autostrada tra tifosi dell’Atalanta e quelli della Juventus

La finale di Coppa Italia di questa sera, in programma alle ore 21 a Roma, si macchia di scontri tra ultras della Juve e dell’Atalanta (accompagnati da quelli dell’Eintracht, per capirci, quelli che misero a ferro e fuoco il centro di Napoli l’anno scorso). Poco fa è andato in scena un contatto in autostrada fra le varie frange ultras.

Pulmini di traverso in autostrada e scontri violenti come si evince dalle immagini che circolano in rete.

Foto d’archivio