Scontri dopo Lazio-Udinese: arrestato un tifoso biancoceleste. Aveva un bisturi in tasca

Attimi di tensione ieri sera al termine della partita all’Olimpico tra Lazio e Udinese, vinta dai friulani 2-1.Durante il deflusso delle tifoserie, un gruppo di sostenitori biancocelesti col volto coperto ed armati di bastoni hanno cominciato a lanciare bottiglie alla vista delle forze dell’ordine, per poi darsi alla fuga. Uno degli autori del gesto è stato fermato e identificato. Durante la perquisizione l’uomo, un trentenne romano, è stato trovato in possesso di un bisturi chirurgico ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso illegale di arma da taglio. L’uomo aveva già in passato ricevuto un Daspo emesso dalla questura di La Spezia per gli scontri dello scorso anno contro i tifosi dello Spezia, dovrà quindi rispondere anche dell’inosservanza al provvedimento. Il fermo è stato convalidato dal Gip di competenza.

Foto generica