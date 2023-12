Scontri Casertana-Foggia: le rispettive Prefetture aggiungono un ulteriore turno a porte chiuse per entrambe le squadre

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le Prefetture di Caserta e Foggia, hanno deciso di inasprire le pene dopo gli scontri verificatisi al Pinto lunedì scorso. Infatti oltre al turno a porte chiuse comminato loro dal Giudice Sportivo di Lega Pro Stefano Palazzi, un’altra giornata senza spettatori è stara riservata ai due club dalle prefetture di Caserta e Foggia. Saranno quindi due le giornate a porte chiuse per i due club, ovviamente in casa. Casertana e Foggia sono, rispettivamente, al terzo e al dodicesimo posto nel Girone C di Lega Pro con 30 e 21 punti in classifica.

Foto: logo Serie C