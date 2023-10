Scontri a Marsiglia: 13 punti di sutura alla fronte per Grosso

Bruttissimo episodio ieri sera a Marsiglia, all’esterno dello stadio Velodrome, dove si doveva giocare Marsiglia-Lione. All’arrivo del pulmann degli ospiti, i tifosi di casa hanno assaltato con pietre, distruggendo i vetri del mezzo. Vetri che si sono infranti e uno di questi ha colpito in pieno Fabio Grosso, tecnico del Lione. Il match è stato annullato per il momento, rinviato a data da destinarsi, a meno che non si decida addirittura per una sconfitta dei padroni di casa a tavolino, mentre per il Campione del Mondo sono stati necessari 13 punti di sutura sopra l’occhio, a causa delle ferite.

Foto: L’Equipe