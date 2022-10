Como, vietata la trasferta di Parma ai tifosi. Ecco il comunicato

“A seguito del decreto della Prefettura di Parma, Como 1907 informa che per l’incontro di calcio di Serie B “Parma-Como”. In programma il 29 ottobre 2022 presso lo Stadio Ennio Tardini, è adottata la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ai residenti nella provincia di Como”. Con questo comunicato, la squadra lombarda ha vietato la trasferta per la gara di campionato. La causa potrebbe riallacciarsi agli episodi visti nel match contro il Modena.

Foto: logo Como