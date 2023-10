Scommesse, Barella risponde a “La Verità”: “Unica verità è che siete pagliacci. Ora le vie legali”

Nicolò Barella ha voluto rispondere, attraverso i suoi social, alle ultime indiscrezioni relative alla vicenda scommesse:

“Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti gioco d’azzardo, figuriamoci le scommesse per lo più sul mio lavoro. L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m***a. Per questo da oggi passerò per vie legali”.

Foto: Instagram Inter