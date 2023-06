Scolari ci ripensa! Torna in panchina. E’ il nuovo allenatore dell’Atletico Mineiro

Lo scorso 14 novembre, Luiz Felipe Scolari aveva annunciato il ritiro come allenatore. L’ex CT del Brasile, campione del Mondo nel 2002, ci ha ripensato. Infatti, Felipao sarà il nuovo allenatore dell’Atletico Mineiro.

Il tecnico, classe 1948, torna quindi in panchina. In carriera, oltre alla Nazionale brasiliana, ha avuto la possibilità di guidare il Chelsea e il Portogallo, oltre che diverse società brasiliane ed arabe. Adesso il suo futuro è ancora una volta in panchina, nella sua terra. Riparte da Belo Horizonte, alla guida dell’Atletico Mineiro, dove sostituirà Eduardo Coudet. A 74 è pronto a scrivere un altro capitolo del suo interminabile percorso nel calcio.

📝 Felipão é o novo treinador do #Galo! 🏆 Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Felipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Carlos Pracidelli vem como seu auxiliar técnico: https://t.co/xKuzjw3AdY 👴🏻🐔 #FelipãoÉGalo | #GaloPaixãoNacional 🖤🤍 pic.twitter.com/kRxQzYfslt — Atlético (@Atletico) June 16, 2023

Foto: twitter Atletico