Sciopero in Francia: PSG costretto ad anticipare la partenza per Monaco

Mercoledì sfida clou in Champions League: Bayern Monaco e PSG si giocano l’accesso ai quarti di finale, al Parco dei Principi – la partita d’andata – è terminata con il risultato di 1-0 per i bavaresi che proveranno ad amministrare il seppur minimo vantaggio tra le mura amiche dell’Allianz Arena. Messi, Mbappé e compagni sono stati costretti ad anticipare il viaggio verso Monaco di Baviera, il PSG atterrerà in Germania già questa sera. Il club francese ha voluto scongiurare di incappare nello sciopero dei trasporti che dovrebbe avvenire in Francia come conseguenza alla protesta verso la riforma delle pensioni. Un avvenimento curioso, solitamente i club viaggiano alla vigilia della partita.

Foto: Instagram PSG