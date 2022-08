Scintille tra Spalletti e un tifoso della Fiorentina, schiaffo e rissa sfiorata

Non è stata una serata tranquilla per Luciano Spalletti al Franchi. Il mister del Napoli ne ha parlato ai microfoni di Dazn: “Tifosi viola maleducati professionisti. Hanno offeso per 90′ mia mamma, con bambini a 2 metri“. Ma si è andati anche oltre le semplici parole. Al termine della partita, il tecnico degli azzurri si è recato verso la tribuna e ha cercato il tifoso che lo ha offeso durante tutta la durata dell’incontro. Da qui il battibecco. Il tifoso, trattenuto dagli stuart presenti, è andato oltre le semplici parole e ha cercato di colpire con uno schiaffo Spalletti, dando il via a un grande nervosismo sulla panchina del Napoli, tant’è che un membro della società azzurra ha provato a lanciare una bottiglietta d’acqua verso le tribune del Franchi non colpendo, fortunatamente, nessuno.

Foto: Twitter Napoli