Scintille tra Juric e D’Aversa, dopo il gol del pari arriva il chiarimento

Momenti accesi a bordo campo al Bentegodi tra D’Aversa e Juric dopo il rigore dell’1-0 per il Parma.

Il tecnico degli scaligeri stava protestando con il quarto uomo per il penalty e appena ha sentito i commenti del collega gli ha urlato: “Che c… vuoi, fatti i c… tuoi”.

Poco dopo è arrivato il pareggio di Dimarco e l’esultanza del croato si è interrotta per chiedere scusa a D’Aversa: “Mi conosci, sono fatto così”. E pace fatta.