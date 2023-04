Schweinsteiger su Leao: “Se dimostrerà più spesso le sue qualità, sarà tra i primi 3 al mondo”

La prestazione di Rafael Leao al Maradona ha conquistato tutti gli appassionati di calcio. L’ex centrocampista Bastian Schweinsteiger, attraverso il suo profilo Twitter, si è voluto complimentare col Milan per il passaggio del turno in Champions League e, in particolar modo, con il talento portoghese: “L’assist di Leao per Giroud è uno dei migliori da me visti da un po’ di tempo a questa parte. Se Leão riuscirà a dimostrare più spesso le sue qualità, sarà uno dei primi tre giocatori al mondo”.

Foto: Instagram Milan