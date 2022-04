Schweinsteiger: “Ibra fondamentale nel gol di Tonali e non solo per l’assist. Ha tenuto aperta la corsa allo scudetto”

Il gol di Tonali ha mantenuto il Milan in corsa per lo scudetto. Importante nell’occasione l’assist di Ibrahimovic, su uno svarione difensivo di Acerbi. Dello stesso avviso Bastian Schweinsteiger, che su Twitter scrive: “Zlatan ha tenuto aperta la corsa allo scudetto! Non è stato decisivo solo per l’assist per il gol, ma anche per il suo movimento e per la chiusura del retropassaggio al portiere prima che Rebic riconquistasse la palla. Sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza. Grazie Ibra!“.

FOTO: Twitter Milan