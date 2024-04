Schweinsteiger: “Allo United mi allenai da solo per 3 mesi. Mourinho mi aveva bandito dallo spogliatoio”

Durante l’intervista concessa a The Overlap Podcast, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Manchester United, Bastian Schweinsteiger, è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia dei Red Devils: “Allo United mi allenai da solo per 3 mesi, Mourinho mi aveva bandito dallo spogliatoio. Il primo giorno in ritiro mi allenai con Ibrahimovic, pensai fosse fantastico. Il giorno dopo, però, il direttore mi disse che non avevo più il permesso per entrare nello spogliatoio e che era una decisione di Mourinho. Finii con l’Under16, pensai fosse uno scherzo e così chiesi di parlare con lui. Mi spiegò che non mi vedeva felice perché dopo l’infortunio feci la riabilitazione in Germania con dei medici tedeschi. Ma io l’ho fatto solo per migliorare la mia condizione fisica”.

Foto: sito Manchester United