Schuurs su Juric: “Vuole aiutarmi, mi ha migliorato”

Il difensore olandese Perr Schuurs è una delle note migliori del Torino di Juric. L’ex Ajax sta disputando un’ottima prima stagione in Serie A con la maglia granata. Alcune parole rilasciate a Torino Channel: “Quando ero all’Ajax era chiaro che volessi venire al Torino e ho cercato informazioni sull’allenatore. Ho letto che tutti erano contenti di lui e che gli allenamenti erano molto duri. Fin da subito ho sentito di dare il 100% in ogni sessione e questo è positivo. Con lui sono migliorato in molte cose, vuole aiutarmi. Se ho una domanda vado da lui e mi aiuta mostrandomi i video di cosa devo fare. Penso che lui sappia cosa possiamo fare davvero e credo che sappia metterlo in pratica benissimo”.

Foto: Torino Instagram