Schuurs: “Sto meglio. Se resto a Torino? Spero proprio di sì”

Perr Schuurs, difensore del Torino , out da mesi per un grave infortunio al ginocchio, ha parlato G<ai olden Hearts, organizzati dalla LND Piemonte anche su suo futuro.

Queste le sue parole: “Sto molto meglio, il ginocchio va meglio. A me Torino piace molto, così come i suoi tifosi che sono differenti da quelli in Olanda, qui ci stanno vicini anche se le cose vanno vale. Mi chiedono se resterò al Torino a fine stagione, io spero proprio di si”.

Foto: Instagram personale