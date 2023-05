Schuurs: “Ero a San Siro a vedere il derby, non per trattative. Se resto al Torino? Non lo so, vedremo”

Perr Schuurs, difensore olandese del Torino, ingaggiato quest’anno al posto di Bremer, ha disputato una stagione molto positiva tanto che il suo nome è suo taccuino di tanti club che lo seguono con interesse. Il dfensore martedì sera era a San Siro a seguire il derby di Champions.

Intercettato da Tuttosport, ha parlato del suo futuro: “Se resto ancora al Torino? Non lo so, vedremo. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me”.