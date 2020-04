Schuster: “La stagione ormai è finita, ma nessuno ha gli attributi per prendere questa decisione”

Bernd Schuster, ex-centrocampsita ed allenatore tedesco con un passato sia nel Real Madrid che nel Barcellona, intervistato da El Transistor a onda zero ha detto la sua sulla ripresa dei campionati: “Non ho alcuna speranza che una qualsiasi partita si svolga nel resto della stagione. Per me, la stagione sarebbe finita, quello che succede è che non ci sono le palle per prendere quella decisione. Inoltre non si gioca perché non contemplo il calcio a porte chiuse, il calcio deve essere con il pubblico. Non credo che questa estate il problema sia risolto. La situazione del Barcellona? Al licenziamento del Barça Valverde era raro, quindi tutto ciò che sta accadendo ora … Bartomeu se la sua gente se ne sta andando, brutto segno.”

Foto: DW.com